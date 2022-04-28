Manchester United - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Liverpool ve Arsenal deplasmanlarından eli boş dönen Manchester United, 6. sıraya kadar geriledi ve an itibariyle Avrupa potasının dışında kalmış durumda! Takımda da ciddi bir sakat listesi mevcut; 7 isim maç kadrosunda olmayabilir. Harry Maguire, Jadon Sancho, Fred, Luke Shaw, Paul Pogba ve Edinson Cavani sakat. Aaron Wan-Bissaka maç saati netleşecek. Orta alanın merkezinde "Scott McTominay & Nemanja Matic" ikilisi olacak. Sancho'nun yerine kanatta Marcus Rashford'ı izleyeceğiz. Rashford'ın tersinde Anthony Elanga, ortalarında Bruno Fernandes forma giyecek. En ileride Cristiano Ronaldo'yu göreceğiz.

Arsenal yenilgisi West Ham galibiyetiyle telafi eden Chelsea ise 3. sıraya tutunmuş durumda. Sakatlıklarını atlatan Antonio Rudiger ve Reece James ilk 11'deki yerlerini geri alacak. Ross Barkley ve Mateo Kovacic kesin olarak yok. Chelsea'ye yakın İngiliz kaynaklar Cesar Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek ve Timo Werner'in de maç kadrosunda olmayacağını belirtmiş. En olası senaryo; Kai Havertz ve Christian Pulisic ikilisinin arkasında Mason Mount'un destek verdiği bir hücum hattıyla sahaya çıkacaklar. Rudiger'in savunma partnerleri Trevoh Chalobah ile Thiago Silva olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United son 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Chelsea'nın deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (3 maç - 14 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu! %21'lik kesim birçok eksiği bulunan ve arka arkaya yenilgiler alan Manchester United karşısında Chelsea'den yana... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.