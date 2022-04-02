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İddaaKayserispor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Konyaspor'un ensesinde ikincilik yarışı veren Fenerbahçe, milli maçlar öncesindeki formsuz görüntüsü akıllarda kalan Kayserispor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

02.04.2022 - 09:05 |
Kayserispor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Milli ara öncesinde oynadığı son 4 maçı kaybeden Kayserispor, 30 hafta sonunda 38 puanla 14. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Bernard Mensah dışında eksik bulunmuyor. TD Hikmet Karaman'ın hücumun bir kanadında Mame Thiam'ı, diğerinde Ramazan Civelek ya da sakatlığını atlatan Emrah Başsan'ı kullanması bekleniyor. Stoper ikilisi; Uğur Demirok, Mert Çetin ve Majid Hosseini üçlüsünün ikisinden oluşacak. Kalede Bilal Bayazit veya Silviu Lung forma giyecek. Hücumun en ilerisinde büyük ihtimalle Mario Gavranovic izleyeceğiz. Orta alanın savunma tarafında İbrahim Akdağ ve Abdulkadir Parmak olacak.

Son 6 lig maçında yenilmeden 16 puan toplayarak 2. sıradaki Konyaspor'un 2 puan arkasına kadar gelen Fenerbahçe, milli arada sürpriz sayılabilecek bir kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Marcel Tisserand, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp; Kayseri'ye götürülmedi. Sakatlıkları sona eren Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Luiz Gustavo deplasman kafilesinde yer aldı. Szalai tam olarak hazır olmadığı için sol bekte Ferdi Kadıoğlu görebiliriz. Sağ bekte Bright Osayi-Samuel değişmeyecektir. Oyun merkezinde İrfan Can Kahveci'yi görürüz. En ilerde Serdar Dursun, sol açıkta Diego Rossi olur. Orta alanda "Crespo & Zajc" ikilisinin uyumu TD İsmail Kartal'ı memnun ediyor olmalı ki son 5 maçın tamamında orta alan bu ikiliye emanet edildi. Orta alandaki son forma ya Arda Güler'in olacak, ya da Dimitris Pelkas kanada çekilecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Kayserispor'un evinde oynadığı son 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.
- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 12 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %25'lik kesim milli ara öncesi daha formda gözüken sarı-lacivertlilerden Kayseri'de de 3 puan bekliyor... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

SON DAKİKA
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