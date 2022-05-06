Hatayspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Hatayspor, bir ara Avrupa potasındaydı ancak 36. hafta öncesinde 49 puanla 10. sırada yer alıyor. Kamil Ahmet Çörekçi ve Adama Traore sakat, geçtiğimiz hafta oynadıkları Altay maçını tamamlayamayan Mehdi Boudjemaa'nın durumu maç saati netlik kazanacak. TD Ömer Erdoğan, Altay yenilgisi sonrası; "İyi bir sezon başlangıcı yaptık ancak son haftalarda üst gruptan biraz aşağıya kaydık..." demişti. Sol bekte Sam Adekugbe, kalede Munir ile hücumda Mame Diouf ve Ayoub El Kssbi takımın en önemli isimleri... Altay maçında Yassine Benzia ve Saba Lobjanidze kenardan gelmişti, bu kez iki ismi de ilk 11'de görebiliriz. Boudjemaa yetişmezse Benzia kesin olarak 11'de olacak.

Antalyaspor'la 2-2 berabere kalıp 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Hatay deplasmanına 7 eksikle geldi. Önümüzdeki hafta arası Kayserispor'la oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı düşünülerek Manolis Siopis ve Marek Hamsik dinlendiriliyor. Fode Koita, Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen sakat; sakatlığı geçen ama henüz hazır olmayan Hüseyin Türkmen de kamp kadrosunda yer almadı. TD Abdullah Avcı'nın rotasyonlu bir 11 sahaya sürmesi bekleniyor. Kalede Erce Kardeşler, orta alanda Berat Özdemir görebiliriz. Sağ bekte Serkan Asan, orta alanda Yunus Mallı formaya yakın isimler... Kanatlarda Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme değil Jean Evrard Kouassi ve Yusuf Erdoğan oynayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un evinde oynadığı son 3 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Trabzonspor'un son 9 lig maçının 8'inde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %33'lük kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp gollere yönelmiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor... %20'lik kesim ise "Trabzonspor kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan bordo-mavili ekipten Hatay deplasmanında galibiyet bekliyor.