Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor-Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor-Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Bordo mavili takım tam 38 yıl sonra ligde şampiyonluk maçına çıkıyor. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak ve Trabzonspor şehri şimdiden şampiyonluk kutlamalarına başladı. Seyircisi ve atmosferi ile Trabzonspor şampiyonluğa galibiyetle uzanır.

Leeds United-Manchester City: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Leeds United-Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %86’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Ligdeki şampiyonluk yarışında Man City’nin Liverpool’a göre fikstürü daha kolay. Ancak bu maçın riskleri fazla. Herşeyden ötei Amerikalı yeni teknik adamıyla form yakalamış bir Leeds var. Son 5 maçta kaybetmediler ve 11 puan topladılar. Buna rağmen düşme potasından tam anlamıyla kurtulmuş değiller. Man City açısından diğer dezavantaj ise Şampiyonlar Ligi rövanşı. Hafta içinde Madrid’e gidecekler. İlk maçı 4-3 kazandılar ama sakatlıklar nedeniyle de sıkıntılılar. Man City bu maçta puan kaybeder mi? Çok zor maç olacağı kesin. İdeal seçim karşılıklı goller olur.

Newcastle United-Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Newcastle United-Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Villarreal karşısında müthiş bir maç izleten ve 2-0 kazanan Liverpool, hafta içinde rövanşa gidecek. Ancak şampiyonluk yolunda ise nefes nefese giden bir yarış var. Newcastle ligde kalmayı garantiledi, formda. Ancak Liverpool kazanır. Tercihlerim ikinci yarı daha çok gol olur ve ilk yarı 4.5 korner üst. Skor tahminim 0-2…