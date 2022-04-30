GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

30.04.2022 - 13:34 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor-Antalyaspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor-Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Bordo mavili takım tam 38 yıl sonra ligde şampiyonluk maçına çıkıyor. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak ve Trabzonspor şehri şimdiden şampiyonluk kutlamalarına başladı. Seyircisi ve atmosferi ile Trabzonspor şampiyonluğa galibiyetle uzanır.

Leeds United-Manchester City: Maç Sonucu 2
İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Leeds United-Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %86’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Ligdeki şampiyonluk yarışında Man City’nin Liverpool’a göre fikstürü daha kolay. Ancak bu maçın riskleri fazla. Herşeyden ötei Amerikalı yeni teknik adamıyla form yakalamış bir Leeds var. Son 5 maçta kaybetmediler ve 11 puan topladılar. Buna rağmen düşme potasından tam anlamıyla kurtulmuş değiller. Man City açısından diğer dezavantaj ise Şampiyonlar Ligi rövanşı. Hafta içinde Madrid’e gidecekler. İlk maçı 4-3 kazandılar ama sakatlıklar nedeniyle de sıkıntılılar. Man City bu maçta puan kaybeder mi? Çok zor maç olacağı kesin. İdeal seçim karşılıklı goller olur.

Newcastle United-Liverpool: Maç Sonucu 2
İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Newcastle United-Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Villarreal karşısında müthiş bir maç izleten ve 2-0 kazanan Liverpool, hafta içinde rövanşa gidecek. Ancak şampiyonluk yolunda ise nefes nefese giden bir yarış var. Newcastle ligde kalmayı garantiledi, formda. Ancak Liverpool kazanır. Tercihlerim ikinci yarı daha çok gol olur ve ilk yarı 4.5 korner üst. Skor tahminim 0-2…

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor
    Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor
  4. 'Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var'
    'Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var'
  5. Trabzonspor taraftarlarına hayran kaldılar özel çekim yapmaya devam ettiler
    Trabzonspor taraftarlarına hayran kaldılar özel çekim yapmaya devam ettiler
  6. FENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi
    FENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi
  7. Kadroda değişim olacak dedi Vida hakkında son kararını...
    Kadroda değişim olacak dedi Vida hakkında son kararını...
  8. Gerrard 25 milyon euro'yu masanın üstüne koydu! G.Saray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor
    Gerrard 25 milyon euro'yu masanın üstüne koydu! G.Saray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor
  9. Ünal Karaman temelleri attı Abdullah Avcı şampiyon takım yarattı! Şehirde meşale havai fişek kalmadı
    Ünal Karaman temelleri attı Abdullah Avcı şampiyon takım yarattı! Şehirde meşale havai fişek kalmadı
  10. Ezeli rakipler transfer peşinde Galatasaray daha seçim derdinde!
    Ezeli rakipler transfer peşinde Galatasaray daha seçim derdinde!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor

Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor

'Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var'

'Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var'

Sıradaki Haber