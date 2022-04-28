Günün En Çok Oynanan Maçları

Leipzig - Rangers: 2,5 Gol Alt/Üst: Üst

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Leipzig - Rangers mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Leipzig'in iyi giden formu Union Berlin karşısında sona erdi. 5 Şubat'tan bu yana ilk defa mağlubiyet aldılar. Almanya Kupası'nda finale çıktılar, aynısını Avrupa Ligi'nde de yapmak istiyorlar. Önceki iki turda da iç sahada berabere kalıp deplasmanda kazanarak turladılar. Rangers ise önceki iki turda deplasmanda kaybedip iç sahada kazanarak turladı. Ancak son 32 turundaki eşleşmede B. Dortmund'u deplasmanda 4-2 mağlup etmişlerdi. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta pazar günü Celtic deplasmanına çıkacaklar. Onun öncesinde bu maçta en azından gol bularak avantaj yakalamak isteyeceklerdir. Leipzig'i galibiyete yakın görüyorum. Rangers'ın gol atma ihtimali de az değil o yüzden Leipzig'in kazacağı ve en az 3 golün olacağı bir karşılaşma izleriz.

Manchester United - Chelsea: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Son 5 maça baktığımızda galibiyet olarak sadece lig sonuncusu Norwich'i Ronaldo'nun bireysel başarısıyla yenebilen, Liverpool ve Arsenal'den toplam 7 gol yiyen Man Utd tablosunu görüyoruz. Man Utd taraftarı artık sezon bitsin diye bekliyor. Chelsea ise şok Arsenal yenilgisi dışında 3.lüğü bırakmayacak gibi. West Ham önünde 90 dakika gayet iyilerdi. Tuchel skor gelmedikçe çılgın şekilde neredeyse tüm hücumcuları sahaya sürdü ve bir de penaltı kaçırmalarına rağmen karşılığını son dakikada da olsa aldı. Man Utd'a göre kıyaslanmayacak kadar formda, disiplinli ve iyi durumdalar. Ev sahibinde Maguire, Sancho, Pogba gibi eksikler var. Chelsea'de ise Kovacic sakat, Rüdiger belirsiz. Man Utd'ın hele hele güçlü takımlara karşı bir maçı gol yemeden tamamlaması imkansıza yakın. Üst oranı güzel. Skor 1-2...

Feyenoord - Marsilya: 2,5 Gol Alt/Üst: Üst

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Feyenoord - Marsilya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tahmini:

UEFA Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı. Avrupa Ligi seviyesindeki bu karşılaşmada hem Feyenoord hem de Marsilya oldukça formda bir şekilde bu maça çıkacaklar. Hala matematiksel olarak zirve şansı olsa da asıl hedefi şu an bulunduğu 3. Sırayı korumak olan Feyenoord, ligi boşlamak gibi bir hata yapmayacaktır ama şanslarına bu maç dönüşü Sittard ile karşılaşacaklar ve çok zorlanmayacaklardır. Dolayısıyla iç sahadaki bu Avrupa mesaisinden alacakları sonuç onlar için önemli bir moral kaynağı olacak. Marsilya ise PSG’nin arkasından ligi ikinci bitirmek için elindeki önemli avantajı kaybetmek istemiyor ama bu maçtan sonra Lyon gibi zor bir rakibi ağırlayacaklar. Dolayısıyla hem Avrupa hem de ligdeki ilk maç onlar için fazlasıyla önemli. Sampaoli’nin işi gerçekten zor olacak ama Feyenoord karşısında ilk maçı hasarsız atlatıp işi Fransa’da bitirmek isteyecekleri kesin. Normal şartlarda Feyenoord kendi sahasında bol gollü galibiyetlere alıştırdı ama bu sefer Marsilya karşısında bu kadar rahat olmayacaklardır. Yine gol potansiyeli yüksek olan bu takımların maçında ‘alt’ gibi bir riske girmeye gerek yok tabi ama bol gol yerine karşılıklı gollerle işin içinden çıkabiliriz gibi görünüyor. 1-1 gibi gollü bir beraberlik bu maç için çok olası görünüyor.