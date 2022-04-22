Günün En Çok Oynanan Maçları

Rizespor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Rizespor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Fenerbahçe son haftaların en formda takımı… Galatasaray derbisinin ardından Göztepe’yi de mağlup ederken son 9 haftada tam 8 galibiyet aldılar. Kazanma alışkanlığı ile birlikte özgüveni tavan yapan bir Fenerbahçe takımı var. Konyaspor ile rekabet düzeyi yüksek bir ikincilik mücadelesi içindeler. Fenerbahçe’nin ben bu koltuğu artık rakibine kaptıracağını zannetmiyorum. Fenerbahçe’nin hata yapmayacağını ve düşme potasından çıkması için 3 puandan çok mucizelere ihtiyacı olan Rize’yi mağlup edeceği görüşündeyim.

Huddersfield - Barnsley : Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Championship bülteninde günün öne çıkan maçı Huddersfield - Barnsley mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %81’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:

Barnsley kaybederse küme düşecek. Bunu da hak ettiler. Huddersfield ligde 2.'liği hedefliyor. Çok formdalar. İç sahada takılmalarını beklemiyorum

Wolfsburg - Mainz: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Wolfsburg - Mainz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Wolfsburg, son haftalarda yine freni boşa aldı. Son 5 maçta 4 defa yenildiler. 3 maçtır gol de atamıyorlardı, geçen hafta 6-1 yenildikleri Dortmund maçında bu serilerini bozdular... Mainz da kötü durumda. Son 4 maçta 2 puan alabildiler. Galibiyete daha çok ihtiyacı olan Wolfsburg, bu maçta yenilmez.