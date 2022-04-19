Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor - Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Trabzonspor’u şampiyonluk stresi ve baskısı olumsuz etkilemiş durumda… Rakipleri ile puan farkını açmış olmasa Trabzon ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabilirdi. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Trabzonspor kalesini de gole kapatamıyor. Ligde oynadıkları son 7 maçın 6’sı karşılıklı gollerle tamamlanan Trabzon’un, Kayserispor karşısında benzer bir performans sergilemesini bekliyorum. Kayserispor kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı saf dışı bıraktı. Öncelikli önerim KG Var tercihi olacak.

Liverpool – Manchester United : Maç Sonucu 1

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İki takımın sergilediği oyun kalitesi, hedefleri ve tutkusu arasında ciddi bir fark var. Liverpool, Manchester City ile şampiyonluk yarışında..Ve hata yapma lüksleri de yok. Manchester United karşısında da puan kaybedeceklerini zannetmiyorum. Kaldı ki son 3 maçta 1 galibiyet alabilen ManU, hafta sonu Norwich’i ancak 3-2 mağlup etmeyi başardı. Liverpool şampiyonluk hedefi ve seyirci desteği ile kazanır.

Inter - Milan: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Inter - Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmayı Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Yarı finalin ilk ayağında golsüz bir sonuç ortaya çıkarken, Milan’ın son 7 maçta kalesini gole kapatmış olması bu öncesi iyi bir kılavuz sayılabilir. İnter'in şanslı Juventus galibiyeti sonrası toparlanmış olması ve Milan’ın eksiklerle beraber yaşadığı kayıplar taraf bahsinde İnter'i ön plana çıkarıyor. Fakat derbide beklenilen kontrollü oyun ve Milan’ın savunmadaki disiplini, öncelikli tercihi 2,5 gol altı bahsine çeviriyor.