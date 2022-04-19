GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

19.04.2022 - 15:14 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – Kayserispor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor - Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Trabzonspor’u şampiyonluk stresi ve baskısı olumsuz etkilemiş durumda… Rakipleri ile puan farkını açmış olmasa Trabzon ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabilirdi. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Trabzonspor kalesini de gole kapatamıyor. Ligde oynadıkları son 7 maçın 6’sı karşılıklı gollerle tamamlanan Trabzon’un, Kayserispor karşısında benzer bir performans sergilemesini bekliyorum. Kayserispor kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı saf dışı bıraktı. Öncelikli önerim KG Var tercihi olacak.

Liverpool – Manchester United : Maç Sonucu 1
İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
İki takımın sergilediği oyun kalitesi, hedefleri ve tutkusu arasında ciddi bir fark var. Liverpool, Manchester City ile şampiyonluk yarışında..Ve hata yapma lüksleri de yok. Manchester United karşısında da puan kaybedeceklerini zannetmiyorum. Kaldı ki son 3 maçta 1 galibiyet alabilen ManU, hafta sonu Norwich’i ancak 3-2 mağlup etmeyi başardı. Liverpool şampiyonluk hedefi ve seyirci desteği ile kazanır.

Inter - Milan: Maç Sonucu 1
İddaa programının İtalya Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Inter - Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmayı Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:
Yarı finalin ilk ayağında golsüz bir sonuç ortaya çıkarken, Milan’ın son 7 maçta kalesini gole kapatmış olması bu öncesi iyi bir kılavuz sayılabilir. İnter'in şanslı Juventus galibiyeti sonrası toparlanmış olması ve Milan’ın eksiklerle beraber yaşadığı kayıplar taraf bahsinde İnter'i ön plana çıkarıyor. Fakat derbide beklenilen kontrollü oyun ve Milan’ın savunmadaki disiplini, öncelikli tercihi 2,5 gol altı bahsine çeviriyor.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA
  1. Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası
    Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası
  2. Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti
    Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti
  3. Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi kapandı
    Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi kapandı
  4. Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı
    Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı
  5. Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal
    Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal
  6. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  7. Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...
    Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...
  8. Galatasaray Nef Stadı'nda olağanüstü dakikalar! Seçime mahkeme engeli...
    Galatasaray Nef Stadı'nda olağanüstü dakikalar! Seçime mahkeme engeli...
  9. İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular
    İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular
  10. Yılın transfer sürprizi! Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu! Bir değil 2 yıldız yolda
    Yılın transfer sürprizi! Fenerbahçe Barcelona ile masaya oturdu! Bir değil 2 yıldız yolda

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi kapandı

Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi kapandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Sıradaki Haber