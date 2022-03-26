Günün En Çok Oynanan Maçları

Exeter City-Stevenage: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere 2. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Exeter City-Stevenage mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Tam 7 covid vakası açıklayan Stevenage’da, ek olarak 8 futbolcu da çeşitli sebeplerden kadroda olmayınca geçtiğimiz hafta sonu Mansfield ile mücadeleleri ertelendi. Eksik isimler açıklanmadı ama iki kalecinin de bu isimler içerisinde olduğu biliniyor! Zaten gidişatları kötü. 300 kilometrelik güney batı yolculuğundan da puan çıkarma ihtimalleri hayli düşük. Exeter zirvenin en iddialı ekiplerinden. Sorunlu rakiplerine karşı hata yapmazlar.

Hollanda-Danimarka: Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçları bülteninde günün öne çıkan maçı Hollanda-Danimarka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Danimarka'da Galatasaray'dan Nelsson, Trabzonspor'dan Cornelius kadroda. Hücum hattından Pione Sisto ve Braithwaite ile savunmadan Kjaer kadroda yer almıyor. Hollanda'nın kadrosu geniş ve kaliteli. Bu hazırlık maçında Hollanda'yı galibiyete yakın görüyorum.

Merkez Efendi Belediye-Tofaş: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Basketbol Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Merkez Efendi Belediye-Tofaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %7’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Doruk Boyacı’nın Tercihi

Merkezefendi'nin Beşiktaş, Karşıyaka ve Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetler kendileri adına ligin kaderini tamamen değiştirdi. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başardılar. Bir galibiyet daha onları oldukça rahatlatacaktır. Öte yandan TOFAŞ'ın son dönemde istikrarsız bir oyunu var. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına kalmayı başardılar fakat genel tabloda güven vermiyorlar. Ben bu maçta taraf bahsi tercih etmek yerine toplam sayıya gitmenin daha mantıklı bir seçenek olacağını düşünüyorum. İlk önerim 157.5 Üst