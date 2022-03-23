Günün En Çok Oynanan Maçları

Bursapor – Valencia Basket: Maç Sonucu 2

İddaa programının Eurocup bülteninde günün öne çıkan Bursaspor – Valencia Basket mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Bursaspor 15 maçta 6 galibiyetle play-off potasında kendine yer buldu. İç sahada oynadıkları son 4 maçı (Ulm-Promitheas-Bourg-Venezia) kazandılar. Skorerler ve tempolu oyunu seviyorlar. Holland rahatszılığı sebepli son TR ligi maçında oynamadı, bu maç oynaması bekleniyor. Andrews takımı sırtlayan lider oyuncu, son dönemde çok formda.



Rakip Valencia grupta 15 maçta 11 galibiyetle liderliği kovalıyor. Deplasmanlarda 7 maçın 5'ini kazandılar. Kadro kaliteleri Bursaspor'un üstünde, Prepelic-Dubljevic-Tobey-Rivero-Hermansson ile skorer kimlikteler... İki takımın oyun yapıları gereği çekişmeli, tempolu geçecek maç beklentim var, önerim 162.5 Üst.

Baskonia - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Baskonia - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tahmini:

İki takım için de çok kritik maç. Yeni puan durumu sonrası Fenerbahçe'nin artık maçlarını kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Baskonia da birden umutlandı. Onlar da kazanırsa Play-Off iddiaları devam edecek. Fenerbahçe'de uzun süredir oynamayan Henry ve Vesely, takımla beraber İspanya'ya gitti. Ahmet Düverioğlu dışında ilk kez tam kadro olmaları bekleniyor. Baskonia'da da eksik yok. Çok zor ve başa baş bir maç bekliyorum. 156.5 barajından alt tercihini öneriyorum.

Promithea – Virtus Bologna: Maç Sonucu 2

İddaa programının Eurocup bülteninde günün öne çıkan maçı Promitheas – Virtus Bologna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %82’si karşılaşmada konuk ekip Virtus Bologna’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Virtus Bologna'da takımın yıldızları Teodosic ve Belinelli sakatlık sebepli bu maçta yoklar. CSKA'dan Hackett, Shengelia transfeleri yapıldı ancak savunmadaki zaaflar nedeniyle son maçlarda yine zorlanan Virtus Bologna izliyoruz. Özellikle iç sahada Cedevita yenilgisi hayal kırıklığıydı... Ev sahibi Promitheas grupta en dipte. İç sahada son 2 maçlarını Bourg ve Ulm'a karşı kazanmışlardı. Önemli eksikleri bulunan Virtus Bologna'ya karşı da dirençli oynamalarını bekliyorum, 12.5 handikap avantajıyla Promitheas öneriyorum.