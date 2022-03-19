Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş-Hatayspor: 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş-Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş’ta artık Önder Karaveli’nin geleceği tartışılıyor. Galatasaray mağlubiyeti sonrasında takım içinde o eski huzur ortamı da yok. Hatayspor skorer bir takım. Son 3 haftada rakiplerine 10 gol attı. Taraf bahsi yerine önerim ‘KG Var’ seçeneği olacak. Karşılıklı goller izleriz.

Göztepe-Alanyaspor: 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Göztepe-Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Efe Uysal’ın Tercihi

Göztepe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Hoca değişikliği bu tip maçlarda bir kamçı etki yapsın ve öyle ya da böyle 3 puan gelsin diye yapıldı. Tomas'ın kısa kariyeri başarısız ama bu maçlarda hocanın çok bir önemi yok. Futbolcular sorumluluk alacaktır. Cefakar taraftar da desteği sürdürüyor. Alanyaspor şüphesiz çok daha sorunsuz ve formda bir takım ama Göztepe bu kritik maçı kazanır. En kötü puansız kapamaz.

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Malatya için artık matematiksel olarak kesinleşmese de ‘küme düştü’ ifadesini kullanabiliriz. Düşme potasından çıkmaları bir futbol mucizesinin de ötesini gerektiriyor. 16.sıradaki Giresunspor ile aralarındaki puan farkı 15! Kasımpaşa ise daha iyi ve ateş hattında olan ancak toparlanma sürecine giren bir ekip. Kasımpaşa’nın deplasmanda da olsa bu maçtan 3 puan çıkarıp iyice rahatlamasını bekliyorum.