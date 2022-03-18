Günün En Çok Oynanan Maçları

Rizespor - Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Rizespor - Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Rizespor yıllardır ateş hattından bulunup küme düşme potasından son haftalarda kurtuluyordu. Bu gelenek bu sene bozuldu. Rizespor, Bülent Korkmaz hamlesi ile amacına ulaşamadı ve bir mucize olmazsa küme düştü! Rizespor’un önümüzdeki yıl 1.Lig’de mücadele edeceği görüşündeyim. Trabzonspor ise tam tersi Karadeniz’in şampiyonluk yürüyüşünde olan ekibi. Artık şampiyonluklarını hangi hafta ilan edecekleri tartışılıyor. İki takım arasında kalite, hedefler ve performans açısından büyük fark var.

Trabzonspor kazanır diyorum.



Fatih Karagümrük - Kayserispor : Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Kayserispor’un ligde oynadığı son 7 maçın tamamı da karşılıklı gollere imza atıldı. Ligde iyi bir performans sergileyerek küme düşme hattından kurtulup ilk 4 potasına doğru ilerleyen Kayseri, sert bir düşüş yaşadı! Öyle ki Kayseri ekibi üst üste 3 mağlubiyet birden aldı. Son 3 haftayı puansız geçen Kayseri, skor üreten ancak kalesini de gole kapatamayan bir ekip. Karşılıklı goller olur diyorum.

Wolverhampton – Leeds United: Maç Sonucu 1

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Wolverhampton – Leeds United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada ev sahibi ekip Wolverhampton’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Wolves her zamanki istikrarlı oyunun bu kez Everton deplasmanında skora da çevirmeyi başardı ve kazandı. Leeds, çok keyifli maçta, ABD'li teknik adamıyla ilk galibiyetine ulaştı.Uzatmalarda Norwich 1-1'i yakaladı ama son anlarda Leeds tekrar öne geçti. Takım oyunu iyiydi. İki takımdan da gol beklediğim maç.