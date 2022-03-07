Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş - Başakşehir : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Kayserispor yenilgisi sonrası Beşiktaş'ta moraller bozuk olabilir; ancak özellikle Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un puan kayıpları sonrasında 2.'lik yarışındaki bir başka rakibi Başakşehir'i ağırlayacak olmak Önder Hoca ve ekibinin iştahını kabartıyor. Sakatlıkları bulunan Vida, De Souza ve Pjanic gibi as isimler yine yok. Kupa maçında birçok gol şansını cömertçe harcayan Batshuayi'nin yerine ilk onbirde Larin düşünülebilir. Üst üste gelen galibiyetler sonrasında evinde Karagümrük'e kaybeden Başakşehir 2.'lik yarışında önemli bir darbe aldı. Mahmut Tekdemir'in sakatlığı var. Ndayishimiye'nin de durumu şüpheli. Kıran kırana geçmesini beklediğim maçta tercihim KG Var…

Kayserispor -Alanyaspor : Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Ligin pozitif futbol ortaya koyan ve ofansif anlamda etkili iki ekibi karşı karşıya gelecek. Kayserispor ve Alanyaspor gol yollarında başarılı, skorer özelliği bulunan ekipler. Taraf bahsini riskli gördüğüm karşılaşmada önerim KG Var seçeneği olacak.

Gaziantep FK - Hatayspor: Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK – Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Ligde son 4 maçta sadece 1 puan alabilen ve kupadan elenen Gaziantep FK'da son günlerde yüzler gülmüyor. Kötü gidişatı sonlandırmak adına Hatayspor'u yemek istiyorlar; ancak oldukça fazla eksikleri var. Cezalı as kaleci Günay'ın yanı sıra Muhammet Demir, Merkel, Ertuğrul, Kitsiou başta olmak üzere toplam 10 oyuncu yok. Özellikle kulübede maç sonradan etki edebilecek oyuncu sayısı çok az gözüküyor. Hatayspor da Yeni Malatyaspor karşısında ikinci yarıda 20-25 dakikalık süreçte motivasyon eksikliği sonrası iki gol yese de 7 gollü maçı kazanmayı başardı. Onlarda da Fatih ve Kamil Ahmet cezalı. Benzia'nın durumu maçtan önce belli olacak. Onların da deplasman performansı son dönemde kötü ancak rakibin durumundan faydalanıp kaybetmezler.