GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

19.02.2022 - 13:12 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş-Altay: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş-Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Beşiktaş’ın deplasman krizi sürüyor... Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz hafta Adana’da da son dakikada 2 puanı bırakınca yarışta yara aldı. Beşiktaş’ta Batshuayi’nin kart cezalısı olması, büyük handikap kuşkusuz! Altay son iki haftada toparlanma sinyalleri verse de, skor problemleri devam ediyor. Diğer tarafta ise iki haftadır kalelerini kapatmaları da önemli bir hadise. Beşiktaş favori olsa da, maçın dengeli ve kontrollü başlamasını bekliyorum. İlk yarıda gol sayısı 2’ye ulaşmayabilir.

AS Roma-Hellas Verona: 2.5 Üst
İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AS Roma-Hellas Verona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
Roma, kupadaki İnter yenilgisi sonrası çıktığı Sassuolo deplasmanından beraberliği son dakika golü ile kurtardı. Savunmada hala güven veren bir yapıya sahip değiller. Verona, skora dönük oyunu ile bir çok takım için endişe verici bir rakip. Sezonun ilk yarısında 3-2’lik skorla kazanan taraf Verona olmuştu. Benzer bir şekilde goller izlememiz zor olmayacaktır. Öncelikli tercihim, karşılıklı gol var bahsi olacak.

Manchester City-Tottenham: Maç Sonucu 1
İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City-Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Tottenham irtifa kaybediyor! Şampiyonlar Ligi’ne katılım adına ilk 4 hedefi bulunan Tottenham üst üste yaşadığı puan kayıpları ile ligde 8.’liğe kadar geriledi. Son 4 haftada oynadıkları maçlarda hep 2 ya da daha fazla gol kalelerinde gördüler. Manchester City’nin de gol yollarında başarılı olup hafta içinde Sporting’e tam 5 gol attığını düşünerek önerim ev sahibi 2.5 üst seçeneği olacak.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2
Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...
Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...
Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...
Fenerbahçe'de taraftar kararını verdi! Yeni fenomen Arda Güler...Fenerbahçe'de taraftar kararını verdi! Yeni fenomen Arda Güler...
Fenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...Fenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu istifa ettiÇaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç YayınlarıMisli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2

Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...

Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...

Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...

Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...

Sıradaki Haber