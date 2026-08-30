Uzungöl'de turistler mahsur kaldı: Dünyaca ünlü turizm merkezinde ikinci taşkın!

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Bugün öğle saatlerinden itibaren yağışın yeniden şiddetini artırmasıyla dere debisi kısa sürede yükseldi. Ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada ikinci kez taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle bölgede maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar da zarar gördü. Uzungöl’e ulaşım noktalarından biri olan Klazomat bölgesinde yolun kapanması sonucu turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Turistlerin, yolun yeniden ulaşıma açılmasını beklediği öğrenildi.