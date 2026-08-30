GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGirne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'
HaberlerGündem Haberleri Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

30.08.2026 - 16:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybedenler olduğunu ve kurtarma çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı’ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

2Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır.

3Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

4Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL’DEN AÇIKLAMA


KKTC Başbakanı Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi

5Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

Üstel, "Devletin tüm kurumları ile kurtarma çalışmaları için seferberiz. Olay için tüm imkanları seferber ettik. Kurtaracağımız her insan bizim için önemli. Çok üzgünüz, can kaybımız ve yaralılarımız var, tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

6Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 

7Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 

8Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 

9Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 

10Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 

11Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 

12Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 

13Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

 

 

 