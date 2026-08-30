Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'

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Üstel, "Devletin tüm kurumları ile kurtarma çalışmaları için seferberiz. Olay için tüm imkanları seferber ettik. Kurtaracağımız her insan bizim için önemli. Çok üzgünüz, can kaybımız ve yaralılarımız var, tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.