Girne'de yüzlerce kişiyi taşıyan gemi alabora oldu! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Çok üzgünüz can kayıplarımız var'
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybedenler olduğunu ve kurtarma çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.
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KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır.
Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL’DEN AÇIKLAMA
KKTC Başbakanı Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi
Üstel, "Devletin tüm kurumları ile kurtarma çalışmaları için seferberiz. Olay için tüm imkanları seferber ettik. Kurtaracağımız her insan bizim için önemli. Çok üzgünüz, can kaybımız ve yaralılarımız var, tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.