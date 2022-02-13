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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

13.02.2022 - 11:24 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor-Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Teknik direktör değiştiren takımlarda futbolcular suçun onlarda olmadığını göstermek için ekstra motive olurlar. Giden hocanın Sumudica gibi sevimsiz biri olması ve takımın başına kaptan Adem Büyük'ün gelmesi bu ihtimali arttırıyor. Çok farklı bir Yeni Malatya izleyebiliriz. Sivassspor tabi ki favori ama kan değişikliğinin ilk maç etkisini o kadar sık gördük ki prensibi bozmamak lazım. Misafir ekibin gol atıp puansız dönmemesini bekliyorum. Sivasspor son 10 resmi maçının 9'unda gol yedi.

Trabzonspor-Konyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor-Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Bu sezona damga vuran iki takım karşı karşıya gelecek. Şu anda ligde bulundukları konumları ortaya koydukları futbolla sonuna kadar hak eden iki ekibin mücadelesinde karşılıklı goller bekliyorum.

AC Milan-Sampdoria: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AC Milan-Sampdoria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Milan, derbide İnter karşısında kazanarak ligde yeni bir yarışını başlatmış oldu. Sonrasında Lazio karşısında gelen kupa zaferi Milan'ın öz güvenini arttırdı. Sampdoria, farklı Sassuolo galibiyeti ile şanssızlığını kırdı. Fakat savunmada hala güvenilir durumda olduklarını söylemek zor. Milan, yakaladığı öz güvenle hataya izin vermeyecektir. Milan galibiyeti, ideal bir tercih olurken, alternatif düşünenler için tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi olacak.

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