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Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe, Kadıköy'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

10.04.2022 - 12:03 |
Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son 7 lig maçında yenilgi yüzü görmeden 19 puan puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a kaybetmesiyle ikincilik için iyice iştahlandı. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında eksik bulunmuyor. TD İsmail Kartal ilk 11'de süreklilik sağladı, stoperde "Serdar Aziz & Min-jae Kim" izlemeye devam ederiz. Orta alanda "Miguel Crespo, Miha Zajc & Mert Hakan Yandaş" üçlüsü forma giyer. Hücumun bir kanadında İrfan Can Kahveci, diğerinde Diego Rossi olur. Merkezde bir kez daha Serdar Dursun izleriz. Sağ bekte Bright Osayi-Samuel'in forması garanti, sol bekte büyük ihtimalle Ferdi Kadıoğlu oynar; son maçta izlediğimiz Filip Novak ya da zaman zaman o bölgede oynayan Attila Szalai tercihleri de şaşırtmaz.

İç sahada üst üste 3 maç kazanan ancak Konya ve Gaziantep deplasmanlarından eli boş dönen Galatasaray, Kadıköy'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Geçen sezon Mostafa Mohamed'in golüyle kazanmışlardı, önceki sezon ise 1-0 geriden gelip 3-1'lik galibiyet elde etmişlerdi. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli kesin olarak yok, Mohamed'in durumu maç saati netlik kazanacak; Kerem Aktürkoğlu büyük fedakarlık yaparak ilk 11'deki yerini alacak. Orta alanda "Berkan, Taylan & Cicaldau" izleyeceğiz. Kerem'in tersinde Ryan Babel, merkezde Bafetimbi Gomis oynayacak. Kerem oynayacağı için TD Domenec Torrent sağ bekte Omar Elabdellaoui ile maça başlayacak. Eldivenler Fernando Muslera'ya emanet olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 7 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %45'lik kesim son haftalarda formda olan ve saha/seyirci avantajına sahip sarı-lacivertli ekipten 3 puan bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı bahis heyecanı Misli.comda

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