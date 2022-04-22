Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 4 lig maçında 7 puan toplayan ve kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'da 4 isim maç kadrosuna alınmadı! Orta alanın önemli ismi Gedson Fernandes cezalı, Lebogang Phiri sakat; Bryan Dabo ve Kubilay Kanatsızkuş, TD Bülent Korkmaz'ın kararıyla kadroda yok. İç sahada Fenerbahçe'den önce konuk ettiği Trabzonspor ve Konyaspor'u eli boş gönderen Rizespor, stoper ikilisini "Ponck & Holmen" şeklinde oluşturacak. Gedson ve Phiri'nin yokluğunda orta alanda Fabricio Baiano'nun yanında Erik Sabo ile Alper Potuk görebiliriz. Kanatlarda Yannick Bolasie ve Tyler Boyd izleyeceğiz. Çıkışa geçtikleri son 4 maç 3'ünde kenardan gelen Joel Pohjanpalo, o 3 maçta 5 kez tabelaya adını yazdırmıştı. İlk 11 başlayıp oyundan çıktığı maçta ise golü atan isim, yerine oyuna giren Papiss Cisse olmuştu.

Son 5 lig maçında firesi olmayan Fenerbahçe'de ise Attila Szalai ve Dimitris Pelkas sakat. Göztepe maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, ilk 11'deki yerini geri alacak. Hücumun en ilerisinde yine Serdar Dursun olacaktır. İrfan Can'ın ters kanadında da Diego Rossi izlemeye devam ederiz. TD İsmail Kartal son haftalarda çok mecbur kalmadıkça ilk 11'de değişiklik yapmıyor. Orta alanda "Zajc, Crespo & Mert Hakan" üçlüsü değişmeyecektir. Stoperde de "Min-jae Kim & Serdar Aziz" ikilisi... Savunmanın sağında Bright Osayi-Samuel, solunda Ferdi Kadıoğlu görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çaykur Rizespor'un ligde oynadığı son 7 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının tamamını 2+ gol atarak kazandı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %62'lik kesim son 3 lig maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertli ekibin Rize'den de 3 puanla döneceğini düşünüyor. %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.