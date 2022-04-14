Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Almanya'daki 1-1'lik maç sonrası La Liga'da Levante deplasmanına giden Barcelona, 90+2'de bulduğu golle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı başarmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli sonrası temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişlerdi... Ansu Fati, Sergi Roberto ve Samuel Umtiti sakatlıkları; Dani Alves ise liste dışı olduğu için rövanşın maç kadrosunda yer almayacak. Sergino Dest iyileşti, Gerard Pique maç saati netleşecek. Pique ilk maçın 23. dakikasında kenara gelmişti, Levante maçında da süre almadı. Stoper ikilisi "Clement Lenglet & Eric Garcia" olacak... Hücum merkezinde Pierre-Emerick Aubameyang forma giyecek. İlk maç sonradan oyuna giren Ousmane Dembele bir kanatta, diğerinde Ferran Torres ter dökecek. TD Xavi Hernandez; "Sezon başında Şampiyonlar Ligi'ndeydik ancak şu an Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Sonuçta bu da bir Avrupa kupası platformu ve biz bu kupayı kazanmak istiyoruz..." dedi.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubunu lider bitiren Eintracht Frankfurt, Son 16 turunda Real Betis'i kupa dışına itmişti. Almanya'da oynanan çeyrek final ilk maçında ise Barcelona ile 1-1 berabere kaldılar ancak savunmadan Tuta'yı kaybettiler. Brezilyalı stoper çift sarı kartla oyundan atılmıştı... Almanya Bundesliga'da üst üste 4 maç yenilgi yüzü görmedikten sonra, Barcelona maçının arkasından Freiburg'u konuk edip 2-1 kaybettiler. Kadronun ön planda olan ismi, sol kanadı emanet ettikleri Sırp oyuncu Filip Kostic (34 maç - 12 asist) olsa da; Deutsche Bank Park'ta sivrilen isim, ters kanatta görev yapan ve gol atan Ansgar Knauff olmuştu. TD Oliver Glasner'in ilk maçtaki hücum üçlüsünü bozması beklenmiyor... Daichi Kamada'nın yanında Jesper Lindstrom'u oynatacak, en ileride Rafael Santos Borre'ye görev verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona evinde oynadığı son 4 resmi maçta kalesini gole kapattı! (3 galibiyet - 1 beraberlik)

- Eintracht Frankfurt deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. (3 beraberlik - 4 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %52'lik kesim 1-1'in rövanşında Katalan devinin turu geçecek skoru 90 dakika içerisinde almasını bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE UYSAL’IN TAHMİNİ

Barcelona önceki iki tur gibi ilk maç sürpriz biçimde galip gelemedi. Yine o maçlardan sonra olduğu gibi ligde farklı kazanıp rövanş öncesi rakibine göz dağı verdi. Barcelona'nın bu sefer de ikinci karşılaşmayı kazanıp işi bitirmesini bekliyorum ama çok kolay olacağını düşünmüyorum. E.Frankfurt özellikle Avrupa'da maçlara iyi başlıyor ve şok bir gol atabiliyor. Barcelona'nın da ilk düdükle beraber saldıracağı aşikar. İY 1.5 Üst cazip alternatif.