Adana Demirspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İç sahada Başakşehir ve Altay'ı yenip, Hatayspor deplasmanında golsüz berabere kalan Adana Demirspor; İstanbul'da Kasımpaşa'ya 4-0 kaybederek "ilk 4" yarışında yara almıştı. Mario Balotelli cezalı, Birkir Bjarnason sakat, Benjamin Stambouli maç saati netleşecek. En az Balotelli kadar kritik bir diğer eksik ise Manchester City'den kiralanan Arijanet Muric olacak gibi duruyor. Yerel medya, Kosovalı kalecinin el bileğindeki sakatlığı nedeniyle oynamasının zor olduğu görüşünde... Süper Lig'deki ilk ve tek maçına 2 Nisan 2018'de çıkan ve Fenerbahçe'den o maçta 5 gol yiyen Vedat Karakuş, büyük ihtimalle Trabzonspor karşısında kalede boy gösterecek. Balotelli'nin yokluğunda hücum merkezinde Britt Assombalongo forma giyecek. Demokratik Kongolu oyuncuya kanatlardan Yunus Akgün ve Matias Vargas destek verecek. Stambouli yetişmezse Gökhan İnler'in orta alandaki partneri Damjan Djokovic olacak.

Arka arkaya puan kayıpları yapan ve Fenerbahçe'nin de fire vermemesi sonucu şampiyonluk kutlamalarını mayıs ayına erteleyen Trabzonspor'da 3 isim deplasman kafilesinde yer almadı. Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme kritik maçta takımdaki yerlerini alamayacak. Nwakaeme'nin yokluğunda Edin Vişça'nın ters kanadında Djaniny forma giyecek. Sol bekte Tymoteusz Puchacz, sol stoperde Stefano Denswil oynayacak. Marek Hamsik'e orta sahada Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün eşlik etmesi bekleniyor. Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis yedek soyunacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor'un evinde oynadığı son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor ligdeki son 6 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 mağlubiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %31'lik kesim son haftalarda formsuz gözükse de bordo-mavili ekipten Adana'da 3 puan bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.