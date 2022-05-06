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Hatayspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

06.05.2022 - 19:07 |
Hatayspor - Trabzonspor

MAÇTAN DAKİKALAR

48'GOL! Trabzonspor, Djaniny'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti! Berat'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djaniny, rakibinden sıyrıldı ve yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Djaniny

46'İkinci yarıya ev sahibi Atakaş Hatayspor başladı.

45'Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür oyuna giren isim. Murat Cem Akpınar dışarı alındı.Murat Cem Akpinar - Abdülkadir Ömür

45'Hatayspor atağında Adekugbe kale önüne çok tehlikeli bir pas çıkardı. Trabzonspor savunmasında Ahmetcan son anda araya girerek topu kornere yolladı.

41'Trabzonspor'da Djaniny sol çaprazda topla buluştu. Onun vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

32'Hatayspor'da Onur Ergün sarı kartla cezalandırıldı.Sarı Kart - Onur Ergün

29'Hatayspor'da Sackey sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. Yerine giren isim 22 numaralı formasıyla Fatih Kurucuk.Isaac Sackey - Fatih Kurucuk

25'Hatayspor'da Saint-Louis sağ kanattan kale önüne ortasını yaptı. Trabzonspor savunması son anda araya girerek topu kornere yolladı.

19'Hatayspor, tehlikeli geldi. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bertuğ'un ortasını savunmada Ahmetcan karşıladı.

11'PENALTI KAÇTI! Trabzonspor'da Bakasetas penaltı vuruşunda kaleci Munir'e takıldı.

10'Murat Cem Akpinar ceza alanı içinde yerde kaldı. Trabzonspor penaltı kazandı.

7'Hatayspor bir kez daha gole yaklaştı! Lobjanidze'nin sol kanattan ortasında meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

5'Hatayspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi çerçeveyi gördü. Cepheden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere tokatladı. 

İLK 11'LER BELLİ OLDU 

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, M. Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny.

Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur, Sackey, Benzia, Sadık, Saba, El Kaabi, Diouf, Saint-Louis 

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