Trabzonspor'dan açıklama! Yıldız futbolcuda kırık...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 'a Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. 85. dakikada sakatlanan ve sedyeyle kenara alınan Brezilyalı stoperin dizi, diz altındaki kırık nedeniyle alçıya alındı.

Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklama şöyle;

'Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven futbolcumuz Vitor Hugo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kibar Yaşar Güven, “Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır” dedi.'



Sezonu kapatmış olabilir

Takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Brezilyalı stoperin sezonun geri kalanında forma giymesi zor gözüküyor. Tecrübeli stoperinin sakatlanması sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın elinde Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve devre arasında Bursaspor 'dan transfer edilen Taha Altıkardeş kaldı.



Antalyaspor maçı sonrası konuşan Avcı, Brezilyalı oyuncunun önemine değindi, ''Önemli oyuncularımızdan birisi. O anlamda keyfim kaçık. Her şeyden önce sağlık. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi. Genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız'' dedi.

Şok üstüne şok!

Süper Lig'de lider olan, kupada yarı finale yükselen Bordo Mavililer, bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor. Hatırlanacağı üzere sezonun ilk yarısında sakatlanan Gervinho ile Edgar'ın sözleşmeleri feshedildi. Hugo'nun da sakatlanması Karadeniz ekibinde şok etkisi yarattı.

Savunmadaki lider oyuncu rolünü üstlenen ve bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 30 yaşındaki oyuncunun Karadeniz ekibi ile Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.