Beşiktaş - Kayserispor

MAÇTAN DAKİKALAR

43'GOL! Rosier, Beşiktaş'a 1-1'lik eşitliği getiren golü kaydetti.Gol - Valentin Rosier

42'Kenan sağ kanattan içeri çevirdi. Savunmanın dokunduğu top kornere çıktı.

40'Ghezzal'in sol çizgiden kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

37'Kenan karaman sol çaprazdan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem çizgi üstünden serbest vuruşu işaret etti.

34'Savunma arkasına sarkan Atiba kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasının sağından topu içeri çevirdi. Kalenin boş olduğu pozisyonda Batshuayi'nin vuruşunda top savunmaya çarptı.

33'Sakatlık geçiren Hosseini maça devam edemedi ve yerini Uğur Demirok'a bıraktı.Majid Hosseini - Ugur Demirok

30'Ghezzal'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu Cenk yumrukla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Batshuayi ceza yayından gelişine vurdu. Top savunmadan döndü. Dönen topa ceza sahasının solundan Kenan'ın yaptığı vuruşta top, Cenk'te kaldı.

28'Ceza sahasının sağında topla buluşan Onur'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

26'Bu dakikalarda her iki takım da orta sahada top kayıpları yaşıyor.

22'Umut'un sol kanattan ortasında ceza sahasında Teixeira'nın kafa vuruşunda top, kaleci Cenk'te kaldı.

16'Beşiktaş sağ kanattan Ghezzal'le pozisyon bulmaya çalışıyor. Ancak Kayserispor savunması dikkatli.

11'Ghezzal ceza yayının gerisinden şansını denedi. Kaleci Cenk, son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

9'Ghezzal'in sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

6'GOL! Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Ceza yayında topla buluşan Gavranovic, çalımlarla ceza sahasına girdi. Gavranovic'in ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti.Gol - Mario Gavranovic

3'Cardoso'nun sol kanattan ortasında topu ceza sahasında savunma karşıladı.

İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi.

KAYSERİSPOR: enk, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Ramazan, Bertolacci, Cardoso, Gavranovic.