Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Gaziantep FK uzatmalarda yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, uzatma devrelerinde 2-1'lik skorla kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Akdeniz ekibini öne geçiren 74. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi. Djiolobji, 90+2. dakiakada sahne aldı ve karşılaşmayı uzatmaya taşıyan golü kaydetti. Son sözü ise 104. dakikada Oğuz Aydın söyledi

Alanyaspor yarı finalde Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Diğer eşleşmede ise Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada Oğuz Ceylan, ceza sahası dışından kaleyi vuruşunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

32. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Günay’da kaldı.

38. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına yaklaşan Alanyaspor’da, topu önünde bulan Emre Akbaba yine sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin üstünden dışarı çıktı..

42. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Maxim’in ceza sahası yayı önünden sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba topu direk kaleye gönderdi, kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Borja, Novais, Emre, Umut, Efecan, Diedhiou, Candeias.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo.