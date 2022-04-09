Yusuf Yazıcı rüzgarı! 6 maçta 8 gol attı oyundan çıkınca CSKA Moskova dağıldı

CSKA Moskova'nın ara transfer döneminde Ligue 1'in son şampiyonu Lille'den kiralık olarak olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, yeni takımındaki başarılı performansını sürdürüyor. Attığı gollerle takımının son haftalardaki başarılı performansında büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu, FK Khimki maçında da öne çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Şubat ve Mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi. Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftar ve uzmanların verdiği oylarla 25 yaşındaki golcü futbolcunun şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.



Yusuf Yazıcı'nın golü çare olmadı

Yusuf Yazıcı, başarılı performansını son olarak CSKA Moskova'nın konuk olduğu FK Himki maçında da sürdürdü. 25 yaşındaki milli orta saha, 44. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçiren golü attı. Yusuf Yazıcı'nın golüyle CSKA Moskova öne geçse de ardından peş peşe yediği gollerle karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.



6 maçta tam 8 gol

Yeni takımı CSKA Moskova'ya kısa sürede uyum sağlayıp takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde forma giydiği 6 maçta 8 gol atmayı başardı.







