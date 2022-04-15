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UEFA Avrupa LigiO sürpriz sonuç bir kere oldu! Roma Bodo Glimt'in içinden geçti
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O sürpriz sonuç bir kere oldu! Roma Bodo Glimt'in içinden geçti

İlk maçı Norveç'te 2-1 kaybeden Mourinho'nun öğrencileri, dün akşam dişli rakibini 4-0'la geçti ve Roma UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

15.04.2022 - 07:54 |
O sürpriz sonuç bir kere oldu! Roma Bodo Glimt'in içinden geçti

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma, sahasında Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Mourinho'nun öğrencileri rövanş maçında Bodo Glimt'i 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe turu getiren golleri, 5. dakikada Tammy Abraham, 23, 29 ve 49. dakikalarda Nicolo Zaniolo'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

O sürpriz sonuç bir kere oldu Roma Bodo Glimtin içinden geçti

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