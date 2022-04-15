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UEFA Avrupa Ligiİki maçta 10 gol! Süper maçta yarı finale kalan takım...
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İki maçta 10 gol! Süper maçta yarı finale kalan takım...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Feyenoord, Slavia Prag'ı deplasmanda 3-1 yendi ve yarı finale kalmayı bildi.

15.04.2022 - 07:56 |
İki maçta 10 gol! Süper maçta yarı finale kalan takım...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Feyenoord, deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

3-3 biten ilk maçın rövanşında Feyenoord deplasmanda Slavia Prag'ı 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 59. dakikalarda Cyriel Dessers, 78. dakikada da Sinisterra kaydetti. Slavia Prag'ın tek golü 14. dakikada Ibrahim Traore'den geldi.

Slavia Prag'da Kacharaba 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Alınan bu sonucun ardından Feyenoord UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

İki maçta 10 gol Süper maçta yarı finale kalan takım...

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