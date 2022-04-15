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UEFA Avrupa LigiGalatasaray elinden kaçırdı Eintracht Frankfurt Barcelona'ya acımadı
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Galatasaray elinden kaçırdı Eintracht Frankfurt Barcelona'ya acımadı

Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale çıkan Barcelona, dün gece Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-2 mağlup oldu ve Avrupa kupasına veda etti.

15.04.2022 - 08:00 |
Galatasaray elinden kaçırdı Eintracht Frankfurt Barcelona'ya acımadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a elenen Barcelona'nın Avrupa kupalarındaki şanssızlığı devam ediyor.

2015-2016 sezonunda Atletico Madrid'e Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenen Barcelona, bir sezon sonra yine çeyrek finalde Juventus'a, bir sonraki sezon ise Roma'ya elenerek Avrupa'ya veda etmişti.

2018-2019 sezonunda ise Liverpool'a yarı finalde elenen Barcelona, bir sezon sonra çeyrek finalde Bayern Münih'e elenmişti. Geçen sezon PSG'ye Son 16 turunda boyun eğen Barcelona'nın final hayalleri bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a elenerek suya düştü.

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