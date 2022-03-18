FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
UEFA Avrupa LigiGalatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
ABONE OL

Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. İşte ayrıntılar...

18.03.2022 - 20:53 |
Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün TSİ 15:30'da gerçekleştirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Leipzig - Atalanta
Eintracht Frankfurt - Barcelona
West Ham United - Lyon
Braga - Rangers

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final maçları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

SON DAKİKA
  1. SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı
    SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı
  2. En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları
    En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları
  3. Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
    Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
  4. Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
    Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
  5. Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
    Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
  6. Vitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
    Vitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
  7. Montella gelince Balotelli'yi çağıracaklar demişlerdi! İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı
    Montella gelince Balotelli'yi çağıracaklar demişlerdi! İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı
  8. Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı
    Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı
  9. Rizespor - Trabzonspor
    Rizespor - Trabzonspor
  10. Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı
    Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı

SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı

En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları

En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları

Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Sıradaki Haber