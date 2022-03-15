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Galatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakem

Perşembe günü NEF Stadı'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın maçına İtalyan hakem Daniele Orsato atandı.

15.03.2022 - 16:06 |
Galatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakem

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü NEF Stadyumu'nda rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek.

Zorlu mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcıları Alessandro Giallatini, Fabiano Preti ve Daniele Chiffi oldu. Maçın VAR hakemi olarak Paolo Valeri görevlendirildi.

*Daniele Orsato yönettiği maçlar
-2021 Hollanda 6-1 Türkiye
-2020 FC Kopenhag 3-0 Başakşehir
-2019 Galatasaray 0-1 R. Madrid
-2015 Atromitos 0-1 Fenerbahçe
-2012 Macaristan 3-1 Türkiye
-2011 A.Bilbao 0-0 Trabzonspor

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