En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.
18.03.2022 - 20:55 |
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi 17.00'de gerçekleştirildi.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 7-14 Nisan'da; yarı final karşılaşmaları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Bodo Glimt - Roma
Feyenoord - Slavia Prag
Marsilya - PAOK
PSV Eindhoven - Leicester City
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
PSV Eindhoven - Leicester City / Bodo Glimt - Roma
Feyenoord - Slavia Prag / Marsilya - PAOK