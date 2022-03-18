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UEFA Avrupa LigiEn sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları
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En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

18.03.2022 - 20:55 |
En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi 17.00'de gerçekleştirildi.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 7-14 Nisan'da; yarı final karşılaşmaları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Bodo Glimt - Roma
Feyenoord - Slavia Prag
Marsilya - PAOK
PSV Eindhoven - Leicester City

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

PSV Eindhoven - Leicester City / Bodo Glimt - Roma
Feyenoord - Slavia Prag / Marsilya - PAOK

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