FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
UEFA Avrupa LigiDün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
ABONE OL

Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Serie A'da Atalanta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

18.03.2022 - 20:48 |
Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu, dün oynanan maçlarla sona erdi. Atalanta forması giyen Merih Demiral, takımının Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti. 24 yaşındaki milli stoper, sergilediği performansla da maçın adamı seçilmişti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun Barcelona'dan Pedri, Braga'dan Abel Ruiz ve West Ham United'dan Soucek'i geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde de haftanın oyuncusu seçildiği duyuruldu.

SON DAKİKA
  1. SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı
    SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı
  2. En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları
    En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları
  3. Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
    Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
  4. Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
    Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
  5. Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
    Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
  6. Vitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
    Vitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
  7. Montella gelince Balotelli'yi çağıracaklar demişlerdi! İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı
    Montella gelince Balotelli'yi çağıracaklar demişlerdi! İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı
  8. Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı
    Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı
  9. Rizespor - Trabzonspor
    Rizespor - Trabzonspor
  10. Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı
    Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı

SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı

En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları

En sert eşleşme PSV Eindhoven - Leicester City oldu! İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları

Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray Barcelona'yı eleseydi... Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Dün Almanya'da damga vurdu bugün UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Sıradaki Haber