Dawson, Declan Rice, Bowen... West Ham Lyon'u güle oynaya...
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında İngiliz temsilcisi West Ham, Lyon'u 3-0 yendi ve Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelmeye hak kazandı.
15.04.2022 - 07:58 |
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Olympique Lyon ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 3-0 kazandı ve toplamda 4-1'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Dawson ve 44. dakikasında Declan Rice'ın golleriyle West Ham United ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda etkisini sürdüren İngiliz ekibi, 48'de Bowen'in golüyle üç farklı öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi West Ham 3-0 önde tamamladı ve Olympique Lyon'u kupanın dışına itti.
West Ham United yarı finalde Barcelona'yı saf dışı bırakan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.