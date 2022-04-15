FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
UEFA Avrupa LigiDawson, Declan Rice, Bowen... West Ham Lyon'u güle oynaya...
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Dawson, Declan Rice, Bowen... West Ham Lyon'u güle oynaya...
ABONE OL

Dawson, Declan Rice, Bowen... West Ham Lyon'u güle oynaya...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında İngiliz temsilcisi West Ham, Lyon'u 3-0 yendi ve Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelmeye hak kazandı.

15.04.2022 - 07:58 |
Dawson, Declan Rice, Bowen... West Ham Lyon'u güle oynaya...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Olympique Lyon ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 3-0 kazandı ve toplamda 4-1'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Dawson ve 44. dakikasında Declan Rice'ın golleriyle West Ham United ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkisini sürdüren İngiliz ekibi, 48'de Bowen'in golüyle üç farklı öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi West Ham 3-0 önde tamamladı ve Olympique Lyon'u kupanın dışına itti.

West Ham United yarı finalde Barcelona'yı saf dışı bırakan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.

Dawson, Declan Rice, Bowen... West Ham Lyonu güle oynaya...

SON DAKİKA
  1. Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'
    Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'
  2. Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
    Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
  3. Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!
    Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!
  4. Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'
    Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'
  5. Fatih Karagümrük maçı öncesi son uyarı! 'Bitirin artık şu işi'
    Fatih Karagümrük maçı öncesi son uyarı! 'Bitirin artık şu işi'
  6. 24 Şubat'ta açıklamıştı! İsmail Kartal kehaneti
    24 Şubat'ta açıklamıştı! İsmail Kartal kehaneti
  7. İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...
    İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...
  8. İlk kez konuştu! 'Vakit kaybetmek istemiyorum'
    İlk kez konuştu! 'Vakit kaybetmek istemiyorum'
  9. Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler
    Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler
  10. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'

Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

Sıradaki Haber