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UEFA Avrupa LigiBarcelona'nın Brezilyalı sol beki Dani Alves'ten Galatasaray açıklaması!
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Barcelona'nın Brezilyalı sol beki Dani Alves'ten Galatasaray açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona - Galatasaray maçı öncesinde kadroda yer almayan Dani Alves, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

10.03.2022 - 11:31 |
Barcelona'nın Brezilyalı sol beki Dani Alves'ten Galatasaray açıklaması!

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Katalan ekibinde kadroda yer alamayan Dani Alves, Dündar Keşaplı'ya çok özel açıklamalarda bulundu. Brezilyalı bek, Galatasaray'ın Süper Lig 'deki durumun değil UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın önemli olduğunu söyledi.

İşte Dani Alves'in açıklamaları:

Galatasaray'ı biliyorum ve tanıyorum. Orada tanığımız bazı isimler var (gülerek). Heyecanlı ve tutkulu bir maç olması muhtemel. Galatasaray'ın içine bulunduğu durumla çok ilgilenmiyoruz. Avrupa maçları lokal ligler performansından bağımsız oynanır. Umarım çok avantajlı bir skorla maçı tamamlarız.

Barcelonanın Brezilyalı sol beki Dani Alvesten Galatasaray açıklaması

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