Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler...

İspanyol devinde Galatasaray maçı öncesinde en önemli eksik, sarı kart cezalısı olan Gavi. Tecrübeli sağ bek Dani Alves ve Wague ise UEFA listesinde yok.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Umtiti, Balde, Sergi Roberto ve Fati de görev yapamayacak.

Barcelona'nın kadrosu

- Kaleciler: Ter Stegen, Neto, Arnau

- Savunma: Dest, Mingueza, Araujo, Pique, Lenglet, Eric, Alba

- Orta saha: Busquets, Puig, Pedri, Frenkie, Nico

- Hücum: Dembele, Traore, Ferran, Depay, Aubameyang, Luuk de Jong, Braithwaite