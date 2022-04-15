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UEFA Avrupa LigiAtalanta bu sene hem ligde hem de Avrupa'da kayıp!
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Atalanta bu sene hem ligde hem de Avrupa'da kayıp!

Merih Demiral'ın forma giydiği İtalyan ekibi Atalanta UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Leipzig'e 2-0 mağlup oldu...

15.04.2022 - 07:49 |
Atalanta bu sene hem ligde hem de Avrupa'da kayıp!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Leipzig deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geldi.

1-1 biten maçın rövanşında Leipzig rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Alman ekibine turu getiren golü 18 ve 87. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti.

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral 70. dakikada yerini Scalvini'ye bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Leipzig UEFA Avrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Atalanta bu sene hem ligde hem de Avrupada kayıp

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