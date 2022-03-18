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Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'unda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

18.03.2022 - 19:21 |
Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak.

Kritik maç öncesi ay-yıldızlıların aday kadrosu belli oldu.

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok gibi isimler ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un milli takıma davet ettiği isimler şöyle;

KALE

Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA

Zeki Çelik ,Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA

Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı
Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET

Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

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