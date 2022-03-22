Türkiye Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Portekiz maçı nerede, tek maç mı, kadrosu belli mi?

Türkiye Portekiz maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak ediliyordu, belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Türkiye Maçı 24 Mart'ta oynanacak ve Türkiye saati ile 22:45’te başlayacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta oynanacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşma öncesi ev sahibi takımda Pepe şoku yaşanıyor.

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan tecrübeli savunmacı Pepe, A Milli Takımımızla oynanacak maçta forma giyemeyecek.

A Milli Takım aday kadrosu merak konusu oldu. Stefan Kuntz'un belirlemiş olduğu aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Sinan Bolat (Gent), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük),

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille).

TÜRKİYE PORTEKİZ TEK MAÇ MI?

2022 Dünya Kupası'na katılabilmek amacıyla tek maç eleme usulü oynanacak olan play-off turu yarı final maçında, Türkiye deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek