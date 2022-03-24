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FutbolTFF'den UEFA'ya EURO 2028 ve EURO 2032 başvurusu
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TFF'den UEFA'ya EURO 2028 ve EURO 2032 başvurusu

UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2028 ile EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu.

24.03.2022 - 00:28 |
TFF'den UEFA'ya EURO 2028 ve EURO 2032 başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini Türkiye’de düzenlenmesi için UEFA’ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, EURO 2028 için Birleşik Krallık-İrlanda, Rusya ve Türkiye başvuruda bulunurken, EURO 2032 için de İtalya, Rusya ve Türkiye başvuruda bulundu.

Böylelikle TFF, hem EURO 2028 için hem de EURO 2032 için ev sahipliği başvurusunda bulunmuş oldu.

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