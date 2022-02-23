Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da
Zafer Turan'la yollar ayıran TFF 1.Lig takımlarından Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.
23.02.2022 - 09:11 |
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Eyüpspor'un yeni hocası ise Hamza Hamzoğlu oldu.
Fatih Kulkasız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; 'Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpsporumuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah' ifadelerini kullandı.
Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 42 puan toplayan Eyüp temsilcisi, 6. sırada bulunuyor.
10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de
Hamza Hamzaoğlu 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de çalışacak.
Hamzaoğlu son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig'de mücadele etmiş ve o sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi.
2009-10 sezonunda ise Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ederken Hamzaoğlu bir sezon İstanbul ekibinde görev yapmıştı.