Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Eyüpspor'un yeni hocası ise Hamza Hamzoğlu oldu.

Fatih Kulkasız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; 'Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpsporumuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah' ifadelerini kullandı.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 42 puan toplayan Eyüp temsilcisi, 6. sırada bulunuyor.

10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de



Hamza Hamzaoğlu 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de çalışacak.

Hamzaoğlu son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig'de mücadele etmiş ve o sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi.

2009-10 sezonunda ise Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ederken Hamzaoğlu bir sezon İstanbul ekibinde görev yapmıştı.







