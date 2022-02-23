FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TFF 1.LigHamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da
HaberlerTff 1.Lig Haberleri Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da
ABONE OL

Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

Zafer Turan'la yollar ayıran TFF 1.Lig takımlarından Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

23.02.2022 - 09:11 |
Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Eyüpspor'un yeni hocası ise Hamza Hamzoğlu oldu.

Fatih Kulkasız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; 'Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpsporumuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah' ifadelerini kullandı.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 42 puan toplayan Eyüp temsilcisi, 6. sırada bulunuyor.

10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de

Hamza Hamzaoğlu 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de çalışacak.

Hamzaoğlu son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig'de mücadele etmiş ve o sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi.

2009-10 sezonunda ise Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ederken Hamzaoğlu bir sezon İstanbul ekibinde görev yapmıştı.

Hamza Hamzaoğlu Eyüpsporda

SON DAKİKA

Volkan Demirel'den flaş Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz açıklamasıVolkan Demirel'den flaş Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz açıklaması
Atletico Madrid - Manchester United maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’daAtletico Madrid - Manchester United maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyorBeşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor
Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'daHamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da
Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi! Torrent 3 yıldızın hesabını kestiBiri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi! Torrent 3 yıldızın hesabını kesti
Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk piyango! Dün sözleşmesi uzatılmıştı...Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk piyango! Dün sözleşmesi uzatılmıştı...
Şansal Büyüka'dan Arda Turan hakkında olay yorum!Şansal Büyüka'dan Arda Turan hakkında olay yorum!
Juventus İspanya'dan istediğini alarak döndüJuventus İspanya'dan istediğini alarak döndü
Chelsea Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille'i rahat geçtiChelsea Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille'i rahat geçti
Beşiktaş'ta 3 ayrılık kapıya dayandı! 'Kararınızı verin'Beşiktaş'ta 3 ayrılık kapıya dayandı! 'Kararınızı verin'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Volkan Demirel'den flaş Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz açıklaması

Volkan Demirel'den flaş Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz açıklaması

Atletico Madrid - Manchester United maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Atletico Madrid - Manchester United maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor

Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor

Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

Sıradaki Haber