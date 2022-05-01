Yerli hocalar son 15 yıla damga vurdu! En son şampiyon olan yabancı teknik adam...

Abdullah Avcı, Trabzonspor’u 38 yıl sonra şampiyon yaparken, kendisi de kariyerinin ilk büyük başarısına imza attı. Avcı ayrıca, Süper Lig’de yerli tenik adamların kurduğu hegemonyayı da sürdüren isim oldu. Avcı ile birlikte Süper Lig’de üst üste 15. kez yerli hoca şampiyon oldu

Son 15 yılın da İmparatoru



Genelde olduğu gibi son 15 sezonda da en çok şampiyonluğu ‘İmparator’ lakaplı Fatih Terim elde etti. Terim, Galatasaray ile toplamda kazandığı 8 şampiyonluğun 4’ünü son 15 sezon içinde elde etti. Terim dışında birden fazla şampiyonluk yaşayan sadece bir isim var.



Son 15 yılın şampiyon yerlileri



Beşiktaş ile iki kez şampiyon olan Şenol Güneş, Terim’i takip eden isim oldu. Bunun dışında Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Okan Buruk ve son olarak Abdullah Avcı birer kez şampiyonluk yaşayan isimler oldu.

En çok şampiyonluk Galatasaray’da



Son 15 yıl içinde şampiyonluk yaşayan 10 yerli teknik adamın üçü mutlu sona Galatasaray ile ulaştı. Sarı kırmızılı takım 3 yerli hocayla 6 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş ise 3 yerliyle toplam 4 şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe, iki yerli hocayla 2 şampiyonluk kazandı. Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise birer defa mutlu son yaşadı.



Yabancılar 35, Yerliler 29



Süper Lig’in 64 sezonunda yerli teknik direktörler toplam 29 şampiyonluk elde etti. Yabancıların 35 şampiyonluğu bulunuyor. Son 15 yıldaki egemenliğe karşın, yabancıların yerlilere üstünlüğü devam ediyor.

En çok şampiyonluk açık ara Terim’in



Toplam üç dönem çalıştırdığı Galatasaray ile 8 şampiyonluk elde eden Fatih Terim, Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk kazanan teknik direktörü unvanını elinde tutuyor. Terim, ayrıca üst üste 4 kez şampiyon olan tek isim konumunda. Fatih Terim’i Trabzonspor’un başında 4 kez kupayı kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor.



Mustafa Denizli’nin üç büyük rekoru



Fatih Terim ile Ahmet Suat Özyazıcı’yı üç şampiyonlukla izleyen Mustafa Denizli de ayrı bir rekorun sahibi. Denizli, üç şampiyonluğu da üç ayrı kulüple yakaladı. Üstelik bu üç kulüp üç büyükler! Evet, Denizli sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı mutlu sona ulaştıran ilk ve tek teknik direktör unvanına sahip.

İki İngiliz hocadan hat-trick



Yabancı teknik adamlar arasında iki isim öne çıkıyor. Birisi 70’lerde Galatasaray’ı üst üste 3 sezon şampiyon yapan Brian Birch, diğeriyse 90’larda Beşiktaş’a aynı başarıyı yaşatan Gordon Milne… Süper Lig’in ilk şampiyonu unvanı da bir yabancı isimde. O kişi de 1959 Fenerbahçe’yi şampiyon yapan Macar teknik direktör Ignac Molnar.







