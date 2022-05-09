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Yeni Malatya SporYeni Malatyaspor kahreden haberi açıkladı! Jody Lukoki hayatını kaybetti
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Yeni Malatyaspor kahreden haberi açıkladı! Jody Lukoki hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da 10 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Jody Lukoki hayatını kaybetti.

09.05.2022 - 14:58 |
Yeni Malatyaspor kahreden haberi açıkladı! Jody Lukoki hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki 29 yaşında hayatını kaybetti. Demokratik Kongolu futbolcu daha önce Hollanda ekiplerinden Ajax ve Twente formaları da giymişti.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da top koşturan ve sağ kanatta forma giyen Jody Lukoki, Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Yeni Malatyaspor da resmi internet sitesi üzerinden Jody Lukoki'nin ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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