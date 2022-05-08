Hamsik kendisine gelen 2 dev teklifi açıkladı!

Kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu 35 yaşında Trabzonspor ’da yaşayan Marek Hamsik, İtalya basınından Corriere dello Sport’a konuştu. Tarihi zaferin en önemli kahramanlarından biri olan Slovak yıldız, “Şampiyon olduğumuzda sahada binlerce taraftarın arasında kaldım. Yarım saate yakın onlarlaydım. Soyunma odasına gitmek istemedim. Şampiyonluğun tadını çıkardım. Sanıyorum soyunma odasına en son gidenlerden biriydim. Açıkçası inanılmaz yorgundum” dedi.

‘Tek problemim olmadı’

Sezon başında Trabzonspor’a geldiğindeki hislerini anlatan Hamsik, “Takımın gücüyle ilgili pek fazla fikrim yoktu. Yöneticiler ve teknik heyet bize çok inandıklarını söylüyordu. Ve haklı çıktılar. 5. hafta geride kaldığında ligde şampiyon olabilecek bir kadronun içinde olduğuma artık inanmıştım. Gitmeden Martin Skrtel’le de konuşmuştuk. Bana anlattığı her şeyi tek tek yaşadım. Sezon boyunca tek bir problem bile yaşamadım. Trabzonspor’un çok sağlam bir organizasyon yapısı var” diye konuştu.

‘Hepimiz bunu hakettik’

Trabzon’da esas kutlamaların henüz yapılmadığını belirten dünyaca ünlü yıldız, “Burada bayram bitmedi. Daha şampiyonluk kupasını ve madalyalarımızı taraftarımızın önünde alacağız. O günkü kutlamaları iple çekiyorum. İnanılmaz bir coşku olacak. Şehir, taraftar, yönetim ve takım olarak hepimiz bunu hak ettik. Kesinlikle özel zamanlardan geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Trabzonspor yaptı Napoli de başaracaktır’

“Napoli benim için bitmeyen aşk... Şampiyonluğa çok yaklaştığımız zamanlar oldu. Napoli’ye mesajım: Asla vazgeçmeyin. O şampiyonluk gelecek. Trabzonspor bunu başardı. Onlar da başaracaktır” diyen Hamsik, “Kariyerim boyunca hayallerimin ötesinde şeyler yaşadım. Ülkemde bu kadar seviliyor olmanın verdiği onur bambaşka. Bu mutluluğun karşılığı yok” yorumunu yaptı.



‘Abdullah Avcı özgürlük verdi’

Hamsik, “Teknik direktörümüzle hiçbir zaman problemim olmadı. Abdullah Avcı sahada bana özgürlük verdi. Pozisyonumu değiştirdi ve savunmanın biraz daha önünde serbest oynadım. Mevki konusunda asla fikir belirtmedim. Çünkü takımda sorumlu olan o. Bizim işimiz; onların taktiklerini en iyi şekilde sahada pratiğe dökmek. Daima iletişimimiz üst seviyede oldu” açıklamasını yaptı.

‘Hayatta fedakârlık yapmayı bilmelisiniz’

“Elbette ailemi çok özledim. Çocuklarım, Slovakya’daki okulları nedeniyle benden ayrı kalmak zorundaydı. Özel hayatınızda fedakârlık yapmayı bilmelisiniz. Çin’deki dönem çok daha zordu. Kovid başladığında oradaydım. Ancak bunu da olağanüstü bir tecrübe olarak görüyorum. Aileme çok bağlıyım. Oğullarım Cristian ve Lucas futbol oynuyorlar. 6-7 sene sonra hangi noktada olacaklarını göreceğiz.”

‘2-3 yıl daha oynamak istiyorum’

Trabzonspor’la 1 yıl daha kontratı bulunan Marek Hamsik, Napoli zamanında Juventus ve Milan’dan teklif aldığını açıkladı. 35 yaşındaki maestro, “Serie A’da başka bir kulüpte forma giymeyi tercih etmedim. Kendimi iyi hissediyorum ve 2-3 yıl daha futbol oynamak hedefim” dedi.







