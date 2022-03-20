Sivasspor geriden geldi Altay'ı ateş hattında bıraktı
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında Sivasspor geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 yendi.
20.03.2022 - 15:38 |
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Sivassspor, 2-1'lik skorla kazandı. Altay'ın golünü 54. dakikada Martin Rodriguez atarken, Sivasspor'un golleri 78'de Olarenwaju Kayode ile 90+1'te Yatabare'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40 yaparken, Altay 29 puanda kaldı ve 3 hafta sonra mağlup oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Altay sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.