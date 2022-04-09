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RizesporRize'de 2 kırmızı kart 3 gol! Bülent Korkmaz ve öğrencileri...
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Rize'de 2 kırmızı kart 3 gol! Bülent Korkmaz ve öğrencileri...

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip kümede kalma yolunda önemli bir zafer aldı. Konyaspor ise ikinciliğini tehlikeye attı.

09.04.2022 - 18:07 |
Rize'de 2 kırmızı kart 3 gol! Bülent Korkmaz ve öğrencileri...

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı Çaykur Rizespor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 26. dakikada Zymet Bytyqi'nin golüyle öne geçerken; 43'te Yannick Bolasie skora dengeyi getirdi. Konyaspor'da Amilton, 69'da takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor'da 77. dakikada Joel Pohjanpalo takımını galibiyete taşıdı. Konyaspor'da 90+6'da da Rahmanovic kırmızı kart görürken, Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 29 yaparak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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