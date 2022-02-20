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RizesporNe yaptın Gedson? Portekizli yıldız oynadıkça Burak Elmas'a öfke büyüyor
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Ne yaptın Gedson? Portekizli yıldız oynadıkça Burak Elmas'a öfke büyüyor

Ç.Rizespor'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Gedson Fernandes'in başarılı performansı Burak Elmas üzerindeki öfkeyi bir kat daha artırıyor.

20.02.2022 - 10:08 |
Ne yaptın Gedson? Portekizli yıldız oynadıkça Burak Elmas'a öfke büyüyor

Ara transfer döneminde G.Saray'ın neredeyse kapısında yatan ancak kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza atıp gelecek sezon için de Beşiktaş'ın %50 bonservisini aldığı Gedson Fernandes geldiği günden beri farkını gösteriyor. Portekizli oyuncunun, sadece 3 maçtaki istatistikleri Galatasaray yönetimini pişman ettirdi. Rizespor'un en iyisi olmasının yanı sıra Gedson, sarı-kırmızılıların orta alandaki isimlerini de solladı.

İşte detaylar:

ÜÇ karşılaşmada 199 dakika süre bulan Gedson maç başına 3.3 çalım atarken, %90 pas başarı değeriyle öne çıktı. Maç başına 12 ikili mücadele ile oynayıp %70'lik başarı oranı yakaladı.

LIGDE 22 müsabakada ter döken Galatasaray'da Cicaldau, pas başarısında %82'de kaldı. Maç başına 1.5 çalım değeriyle oynayan Rumen yıldız, 3.6 ikili mücadele kazanma başarısı elde etti.

BONSERVISINE 4 milyon Euro verilerek Aytemiz Alanyaspor'dan alınan Berkan Kutlu %84 pas başarısı, maç başına 1.8 çalım ve 4.3 ikili mücadele başarısında kaldı.

TAKIMI adına bu sezon en fazla gole neden olan hatayı yapan Taylan'ın pas başarısı %85'te kalırken, çalımda ise 0.9'luk değer tutturdu. İkili mücadelesi yine vasatı aşamayarak 3.1 oldu. (Sabah)

Ne yaptın Gedson Portekizli yıldız oynadıkça Burak Elmasa öfke büyüyor

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