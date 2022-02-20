Ne yaptın Gedson? Portekizli yıldız oynadıkça Burak Elmas'a öfke büyüyor
Ç.Rizespor'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Gedson Fernandes'in başarılı performansı Burak Elmas üzerindeki öfkeyi bir kat daha artırıyor.
Ara transfer döneminde G.Saray'ın neredeyse kapısında yatan ancak kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza atıp gelecek sezon için de Beşiktaş'ın %50 bonservisini aldığı Gedson Fernandes geldiği günden beri farkını gösteriyor. Portekizli oyuncunun, sadece 3 maçtaki istatistikleri Galatasaray yönetimini pişman ettirdi. Rizespor'un en iyisi olmasının yanı sıra Gedson, sarı-kırmızılıların orta alandaki isimlerini de solladı.
İşte detaylar:
ÜÇ karşılaşmada 199 dakika süre bulan Gedson maç başına 3.3 çalım atarken, %90 pas başarı değeriyle öne çıktı. Maç başına 12 ikili mücadele ile oynayıp %70'lik başarı oranı yakaladı.
LIGDE 22 müsabakada ter döken Galatasaray'da Cicaldau, pas başarısında %82'de kaldı. Maç başına 1.5 çalım değeriyle oynayan Rumen yıldız, 3.6 ikili mücadele kazanma başarısı elde etti.
BONSERVISINE 4 milyon Euro verilerek Aytemiz Alanyaspor'dan alınan Berkan Kutlu %84 pas başarısı, maç başına 1.8 çalım ve 4.3 ikili mücadele başarısında kaldı.
TAKIMI adına bu sezon en fazla gole neden olan hatayı yapan Taylan'ın pas başarısı %85'te kalırken, çalımda ise 0.9'luk değer tutturdu. İkili mücadelesi yine vasatı aşamayarak 3.1 oldu. (Sabah)