Ali Koç'a zehir zemberek sözler! 'Ayıptı neyin peşindesin?'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Süper Lig'de 12 hakemin liste dışı kalmasını ve birçok konuyu TV100'de değerlendirdi.

"ALİ KOÇ ÇIKIYOR VE..."

Hakemlerin liste dışı kalmasında payının olmadığını söyleyen Tahir Kıran "Bu hakem operasyonunda benim alakam yok. Kararı ben de internetten öğrendim. Saçma sapan iddialar. Ali Koç çıkıyor örnekleri Rizespor üzerinden veriyor. Rizespor şampiyonluğa oynuyor da ben mi bilmiyorum? Ya Türk futbolu düzelecek ya da ben onlara uyacağım. Ama bu benim karakterime ve adamlığa uymaz. Gerekirse Rizespor'u amatöre kadar düşürsünler! Sonuna kadar varız, ne yapabiliyorlarsa yapsınlar. Düştüğümüz yerden kalkmayı biliriz. Onlar iyi hesap etsin, onlar yarın burada olmayacak! Bunu yanlış anlamayın, TFF Başkanı ya da MHK Başkanı'na söylemiyorum." dedi.

"NE OLDU ALİ KOÇ?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili sözlerine devam eden Tahir Kıran "Trabzonspor deplasmanı sonrası taraftarı havaalanına çağırıyordunuz Sayın Ali Koç! Ne oldu da bu hakemler bu kadar kıymetli oldu? Bunun arkasında artık başka bir şey aramaya başlıyorum. Geçen hafta Giresunspor maçımıza Yaşar Kemal Uğur verildi ve algı operasyonu yaptı. Başkanlarını aradım 'Ayıptır, neyin peşindesiniz?' dedim ve açıklamayı kaldırdılar. Ama operasyon yerini buldu! Bizim penaltımız mesela verilmedi. Sayın Ali Koç hedef şaşırmaktan başka bir şey yapmadı. Rizespor senin hedefin değil! Duyumlarla Rizespor'a algı operasyonu. Senin muhterem annen Rizeli. Sen yarı Rizeli'sin. Çok ayıp etti. Hedef şaşırtmaktan başka bir şey değil. Vurun Rize'ye ama siz vurdukça, biz güçleneceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİMİN HAKEMLERİ GİTTİ!"

MHK ve TFF'ye hakemlerle ilgili kararında destek verdiğini söyleyen Tahir Kıran "Ferhat Gündoğdu, Türk futbolunda bir operasyon yaptı! 40 senedir kökleşmişler, alttan gelen çocuklar var. Bunların önünü açmak lazım. Kimler bağırıyor bakın! Kimlerin hakemi gitti, bir bakın. Bana en genç hakemi versinler, ağzımı açarsam şerefsizim. Ben gemileri yakacağım da o gemilerin direklerini ne yapacağım onu düşünüyorum." dedi.

"DÜŞENLERİN BELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Karadeniz ekibine operasyon yapıldığını vurgulayan Kıran "Çaykur Rizespor üzerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Çaykur Rizespor üzerinde oyunlar oynanmaya devam ediyor. Türk futbolunda her şey değişiyor, hakemler değişmiyor. 8. haftadaki Galatasaray maçından sonra Kulüpler Birliği'nde 'Düşen takımlar bellidir, ligi tescil etsinler, oynamaya gerek yok' dedim. Trabzonspor'un başarısına gölge düşürmek istemiyorum." açıklamasını yaptı.

CÜNEYT ÇAKIR AÇIKLAMASI

Cüneyt Çakır'a için daha önce "Bir daha bizim maçımıza gelmesin" diyen Kıran bu kez de "Eğer Cüneyt Çakır kalsaydı, 3.kez Dünya Kupası'na gidecekti ve bu alanda tek olacaktı. Ülkemiz için çok güzel bir şey olurdu. Ben yine ülkemi düşündüm. Cüneyt Çakır Rizeli, hem de benim köyümden! Cüneyt Çakır için Türkiye'de yönettiği maçlar angarya. Adama zorla maç yönettiriyorlar. Bizi kasıtlı olarak doğruyor. Türk hakemliğinde 3 tane grup var, bunlar birbirini yiyor. Faturayı da biz ödüyoruz!" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Hakemlerle bir online toplantı yapılıyor, seminer diyelim. Ekranda Fırat Aydınus'u görüyor. 'Aa sakal bırakmışsın' diyor. Fırat Aydınus da 'Bunları siz araştırıp bilebilirsiniz, yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum' diyor. MHK Başkanı 'Neden dinlendiriyorsun?' diyor. Aydınus da 'Ben de sebebini size soracaktım' diyor. MHK başkanı sebebini bilmediğini söylüyor. Fırat Aydınus da 'O zaman sebebi kimse gidip birlikte soralım' diyor. Fırat Aydınus, Rizespor maçının ardından kazığa çekilmişti biliyorsunuz.

Servet Bey'e (Yardımcı) soruyorum, 2019 yılında bir hakemi arayıp küfürler ettiniz mi, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum. Bunun cevabı bende var. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp, konuşalım. Var mı yok mu? Bu saatten sonra, bulunduğunuz yapacağınız her şeyi, gözümüz kulağımız açık şekilde, dikkatler sizin üstünüzde. Sadece siz değil, bunu yapanlar karda yürüyüp iz bırakmayan şekilde yapıyorlar. Bir süre bizim stadyumumuza gelmemenizi dostunuz olarak tavsiye ediyorum."