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Konyaspor'a Volkan Demirel darbesi!

Spor Toto Süper Lig 35. haftasında ikincilik mücadelesi veren Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetti ve Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü.

30.04.2022 - 18:37 |
Konyaspor'a Volkan Demirel darbesi!

Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Samed Onur ve 83. dakikada Karamoah kaydetti. Konyaspor'un tek golü 23. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.

Konyaspor, bu mağlubiyetle ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi yolunda ağır yara aldı.

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 53'e çıkardı. Konyaspor ise 64 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

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