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Kayseri SporMalatyaspor'dan sonra Ç.Rizespor da adım adım...
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Malatyaspor'dan sonra Ç.Rizespor da adım adım...

3 puana şiddetle ihtiyacı olan Ç.Rizespor, Kayseri deplasmanında öne geçmesine rağmen Emrah Başsan'ın golüne engel olamadı ve 2 puan kaybetti.

15.04.2022 - 23:46 |
Malatyaspor'dan sonra Ç.Rizespor da adım adım...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Çaykur Rizespor, 67. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Yukatel Kayserispor, 77. dakikada Emrah Başsan ile eşitliği sağladı.

Rizespor'da Gedson Fernandes, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Evinde 3 maç sonra puanla tanışan Kayserispor, 42 puana yükseldi. Son 4 maçından 7 puan çıkaran Rizespor ise puanını 30 yaptı.

Kayserispor, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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