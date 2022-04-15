İlk kez konuştu! 'Vakit kaybetmek istemiyorum'

Şampiyonluğa ulaştığı sezon Vincent Aboubakar'dan aldığı katkıyı bu yıl Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'den göremeyen Beşiktaş , Belçikalı golcü ile gelecek sezon yola devam etmeme kararı almıştı. Bu doğrultuda yürütülen transfer çalışmalarında Siyah- Beyazlılar, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor 'daki performansıyla gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. Bordo- Mavililer'den transfer olduğu Leipzig'de ve bu yıl kiralandığı İspanya'nın Real Sociedad takımlarında beklenen katkıyı veremeyen 26 yaşındaki oyuncunun ikinci Türkiye macerasında yine başarılı olacağına inanan Siyah-Beyazlılar tüm enerjisini Norveçli golcü için harcamaya başladı.

112 milyon TL ödemeye hazırlar

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın transferdeki öncelikli isim olduğunu açıkladığı Sörloth için Beşiktaş Yönetimi 7 milyon Euro, (112 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkarmıştı. Sadece Leipzig'e ödenecek para değil artı oyuncuya verilecek miktarı da düşünerek kadroda giden isimler nedeniyle açılacak bütçenin büyük kısmını Norveçli futbolcu için kullanma kararı alınmıştı. Kartal transferde önceliği Sörloth'a verirken, 26 yaşındaki golcüden Beşiktaş'ın ilgisiyle ilgili bir açıklama geldi.

'Menacerlerim yürütüyor'

İspanyol medyasına konuşan Sörloth, Sociedad'daki durumu, Leipzig'e geri dönüp dönmeyeceği konularının yanısıra Beşiktaş'ın kendisini istemesiyle ilgili soruyu cevaplandırdı. Sörloth, 'Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı seni bir öncelik olarak görüyor', şeklindeki soruya, "Hiç bir fikrim yoktu. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Sezon sonunda konuşacağız. Transfer konusu menacerlerimin yürüttüğü bir olay" karşılığını verdi.







